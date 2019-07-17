Нардепы способны собраться на внеочередное заседание Рады 18 июля и уже знакомы с законопроектами - Рябошапка

Народные депутаты способны организоваться и прибыть на инициированное президентом Украины Владимиром Зеленским на 18 июля внеочередное заседание Верховной Рады, и уже знакомы с предложенными для рассмотрения на нем законопроектами, убежден заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

"В современном мире есть достаточно средств для телекоммуникации, чтобы узнать об этом заседании. Для этого мы проводим публичный брифинг сегодня. И будет достаточно времени, чтобы завтра собраться на это заседание", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

Рябошапка указал, что депутаты знакомы с текстами законопроектов, внесенных Зеленским в парламент и для рассмотрения которых он и инициировал внеочередное заседание Верховной Рады.

"Законопроект по Высшему антикоррупционному суду находится в парламенте уже несколько недель. Законопроект о незаконном обогащении вносился еще в июне", - напомнил он.

Замглавы Офиса президента отметил, что законопроект об отсрочке штрафов для "евробляхеров" был зарегистрирован еще в апреле, а президент лишь незначительно его изменил и внес новый.

Ранее в среду в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" оказалось письмо Зеленского на имя спикера парламента Андрея Парубия, в котором глава государства обратился с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных президентом законопроектов.

"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", - говорится в письме.

При этом знакомый с ситуацией источник агентства рассказал, что в аппарате Верховной Рады письмо президента зарегистрировано 17 июля.