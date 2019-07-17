Зеленский потребовал от и.о. главы Николаевской ОГА Боня написать заявление по собственному желанию, чиновник согласился

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область потребовал, чтобы исполняющий обязанности главы областной государственной администрации Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию, на что последний ответил согласием, сообщает местное интернет-издание "НикВести".

"Вы же работаете на них (на жителей Николаевской области, - ИФ)! Ваша зарплата - это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом - я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев - это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?", - сказал Зеленский в областном центре, обращаясь к Боню.

При этом, и.о. главы Николаевской ОГА, отвечая на вопрос издания, подтвердил, что не планировал работать в команде Зеленского.

"А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали", - сказал президент и.о. главы ОГА.

В ответ на это Бонь сказал: "Если нужно написать заявление по собственному желанию - я его сегодня готов написать".

"Да, пишите! Договорились", - отреагировал глава государства.

Как сообщалось, Вячеслав Бонь был назначен Зеленским временно исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА 11 июня текущего года.