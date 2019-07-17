Политика

11:41 17.07.2019

Гройсман скептически относится к идее досрочных местных выборов

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Гройсман скептически относится к идее досрочных местных выборов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что досрочные местные выборы помешают формированию объединенных территориальных громад и законсервируют неэффективную систему местного самоуправления.

"У нас есть выбор, что будет дальше с децентрализацией: либо мы завершим формирование объединенных территориальных громад, либо законсервируем систему досрочными местными выборами, еще достаточно неэффективную систему", - заявил Гройсман на заседании правительства в среду.

Также премьер отметил необходимость сохранения принципов децентрализации при формировании государственного бюджета на 2020 год.

Как сообщалось, представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе главы государства рассматривается возможность проведения внеочередных местных выборов. "Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений "власть и человек", - сказал Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

Теги: #гройсман #выборы
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