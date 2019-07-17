Политика

11:26 17.07.2019

Зеленский просит Парубия созвать в четверг внеочередное заседание Рады

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Зеленский просит Парубия созвать в четверг внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", - говорится в письме, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

При этом знакомый с ситуацией источник агентства рассказал, что в аппарате Верховной Рады письмо президента зарегистрировано 17 июля.

Теги: #зеленский #рада #заседание
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