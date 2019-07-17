Правительство Австралии по-прежнему привержено делу привлечения к ответственности за уничтожение рейса MH17 над Донбассом

Министр иностранных дел и министр по делам женщин Австралии Мариза Пейн, а также министр внутренних дел Питер Даттон выступили с совместным заявлением по случаю 5-й годовщины уничтожения в небе над Донбассом авиалайнера "Малайзийских авиалиний" (Malaysia Airlines) рейса MH17, в котором подчеркнули, что австралийское правительство остается приверженным делу привлечения к ответственности причастных к этой катастрофе.

"Сегодня отмечается пятая годовщина падения самолета MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которого погибло 298 пассажиров и членов экипажа, в том числе 38 австралийцев… Хотя ничто не может вернуть тех, кто погиб, австралийское правительство, по-прежнему, решительно привержено делу привлечения к ответственности за крушение и достижения справедливости для жертв и их близких", - указано в совместном заявлении на сайте главы МИД Австралии в среду.

Министры также заявили, что объявление Объединенной следственной группы (JIT) 19 июня текущего года обвинительного заключения в отношении четырех лиц за их предполагаемую роль в крушении является значительным шагом на пути к правосудию и ответственности, и правительство Австралии высоко оценивает продолжающуюся кропотливую работу JIT, в которой участвуют представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

"Вместе с Нидерландами мы вступили в переговоры с Российской Федерацией, вытекающие из нашего совместного заявления 25 мая 2018 года об ответственности государства России за ее роль в крушении", - напомнили также члены австралийского правительства.

Они также проинформировали, что в течение четырех лет Австралия выделила $50,3 млн для поддержки обвинения и продолжающегося расследования, а также для обеспечения того, чтобы семьи и близкие жертв могли реально участвовать в судебных разбирательствах в Нидерландах.

Самолет "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

В мае 2018 года представитель Международной совместной следственной группой (JIT) по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) Уилберт Паулсен сообщил: следствие установило, что самолет рейса МН17 был сбит из ЗРК "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную властям Украины территорию Донбасса.

25 мая того же года правительства Нидерландов и Австралии заявили, что возлагают на РФ ответственность за сбитый "Боинг".

В июне 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов тогда же заявила, что планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга".