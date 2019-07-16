Политика

21:04 16.07.2019

В Одесской области выявлена сеть подкупа избирателей в пользу нардепа Барвиненко при участии более 20 человек

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В Одесской области выявлена сеть подкупа избирателей в пользу нардепа Барвиненко при участии более 20 человек

В Одесской области полиция выявила сеть подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в народные депутаты, действующего парламентария Виталия Барвиненко (депутатская группа "Видродження").

Как сообщил во вторник департамент коммуникации Национальной полиции Украины, к функционированию "сетки" подкупа избирателей причастны более 20 человек. Подкуп избирателей осуществлялся на территории города Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского и части Килийского районов.

По словам заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе, незаконная схема действовала, вероятно, в пользу кандидата в народные депутаты Виталия Барвиненко.

За каждый голос в случае предоставления фотодоказательства избирателям предлагали от 1 тыс. до 1,5 тыс. грн.

"Один из действующих народных депутатов, который имеет богатый политический опыт, организовал "сетку" для подкупа избирателей. К "работе" он привлек агитаторов, которые предлагали будущим избирателям от 1 тыс. до 1,5 тыс. грн за голос. В день выборов гражданам необходимо было сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за Барвиненко и фото выложить в месседжер", - рассказал Цуцкиридзе.

В "сетке" по подкупу избирателей были задействованы более 20 человек. По словам начальника управления департамента защиты экономики Нацполиции Александра Околита, каждый член преступной группы отвечал за определенное направление работы: проведение агитации, формирование списков и распределение средств за голоса избирателей. Сейчас все лица, причастные к совершению преступления, установлены.

Начато уголовное производство по ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

"Во время проведения обысков были вручены повестки всем фигурантам, в том числе и кандидату в народные депутаты. В ближайшее время им будет объявлены подозрения", - сообщил Цуцкиридзе.

Теги: #одесская #полиция #выборы #подкуп
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