"Евросолидарность" возмущена Киберполицией, открывшей производство против их активиста за СМС-рассылку

В партии "Европейская солидарность" возмущены действиями Департамента киберполиции Нацполиции Украины, сотрудники которой во Львовской области осуществляют расследование в отношении активиста политсилы, депутата одного из сельских советов, организовавшего массовую СМС-рассылку с результатами соцопроса о рейтинге партии "Голос".

"Очевидно, это первый прецедент в истории украинских выборов, когда открывается уголовное производство за рассылку СМС-сообщений, в которых содержалось даже не собственное мнение, а только ссылки на соцопросы Киевского международного института социологии (КМИС) о том, что партия "Голос" якобы не преодолевает проходной барьер (на внеочередных выборах нардепов – ИФ)", - говорится в заявлении пресс-службы "Евросолидарности", обнародованном во вторник.

В политсиле отмечают, что КМИС в течение последней недели обнародовал два подобных опроса с одним и тем же выводом и, если следовать логике киберполиции, к уголовной ответственности должен быть привлечен КМИС и все СМИ, которые распространяли эту информацию".

"Если эту досадную историю рассматривать не как курьез, а искать в ней преступление, то именно такая деятельность киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствием свободному волеизъявлению граждан", - заявили в партии.

Относительно действий конкретного львовского активиста, то в партии пообещали разобраться с этой индивидуальной инициативой. "Но точно, в чем мы убеждены: рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации", - добавляют в "Европейской солидарности".

Также в партии призывают киберполицию "не позорить свое ведомство перед Украиной и перед всем миром", выразив мнение, что если события будут развиваться подобным образом и дальше, то скоро в Украине, "как в России, будут открывать уголовные дела против активистов за "лайки" в Фейсбуке".

Как сообщалось, 15 июля лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил об SMS-рассылках избирателям на западной Украине с недостоверной информацией о том, что возглавляемая им политическая сила якобы не проходит в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

"Два дня тому назад на западной Украине избирателям начали массово рассылать СМС-рассылки о том, что "Голос" якобы не проходит в Верховную Раду", - заявил Вакарчук на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". Лидер партии не стал уточнять, кто стоит за такой атакой на партию. "Но, думаю, вы все знаете, кто любит массовые рассылки", - отметил он.

Во вторник Национальная полиция Украина на странице в соцсети Фейсбук сообщила, что во Львовской области киберполицейские установили, что местный депутат заключил договор с мобильным оператором на ежемесячную рассылку до 25 тыс. SMS-сообщений с якобы недостоверной информацией о партии "Голос".

По словам начальника департамента киберполиции Нацполиции Сергея Демедюка, в течение вчерашнего дня в полицию начали поступать сообщения от жителей Львовщины о массовой рассылке SMS-сообщений, в которых отмечалось, что партия "Голос" не проходит процентный барьер, поэтому не надо голосовать за данную партию.

"В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее SMS-рассылку с альфа-именем Peremoga, является одним из депутатов сельсоветов Львовской области. В виде физического лица-предпринимателя он оформил SMS-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25000 в течение месяца", - сообщил Демедюк.