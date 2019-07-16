Политика

19:55 16.07.2019

Порошенко заявил, что отправляется в Страсбург с целью формирования "группы друзей Украины" в новоизбранном Европарламенте

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Порошенко заявил, что отправляется в Страсбург с целью формирования "группы друзей Украины" в новоизбранном Европарламенте

Представители Украины должны уже в первый день работы новоизбранного Европейского Парламента сформировать мощную группу союзников среди европейских депутатов и новых руководителей ЕС, заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Мы должны удерживать санкции, должны обеспечить международную защиту, поэтому завтра я со своей командой - с Иванной Климпуш-Цинцадзе, с Ириной Геращенко летим в Страсбург. Там будет первое заседание новоизбранного Европейского парламента. Избрание руководства Евросоюза: председателя Еврокомиссии, президента Европейского Совета, следующего представителя по внешней политике и президента Европейского парламента. Поэтому мы должны быть там и сформировать в новом парламенте группу друзей Украины, на которых мы можем опираться и рассчитывать", - цитирует слова президента пресс-служба партии во вторник.

Одной из ключевых тем встреч, по словам Порошенко, будет усиление давления на Россию с требованием немедленного исполнения решения Международного трибунала по морскому праву, чтобы украинские моряки быстрее вернулись домой. Победа Украины в международном суде дает основания ожидать быстрого освобождения украинских защитников без каких-либо условий со стороны Кремля, отметил пятый президент страны.

"В четверг мы ожидаем решения нового Европарламента с требованием к России об освобождении наших ребят: моряков, которые были захвачены в плен во время акта агрессии в Керченском проливе со стороны Российской Федерации. Сегодня, когда мы имеем приказ Международного трибунала в Гамбурге, который обязал Россию немедленно освободить наших моряков, я с оптимизмом смотрю в будущее. Наши ребята на 90% очень быстро должны оказаться дома. Это результат нашей борьбы", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".

В партии напомнили, что 17 июля в Страсбург состоится первое заседание новоизбранного Европейского Парламента, где выберут высшее руководство Евросоюза.

Теги: #цели #страсбург #порошенко #визит
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