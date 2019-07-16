Политика

18:43 16.07.2019

Вопрос об украинском языке обсуждается на фоне постоянных попыток РФ подорвать независимость Украины – представитель Великобритании в ООН

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Вопрос об украинском языке обсуждается на фоне постоянных попыток РФ подорвать независимость Украины – представитель Великобритании в ООН

Обсуждение вопроса об украинском языке как государственном в Украине проходит на фоне постоянных попыток России подорвать независимость Украинского государства, заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

"Сейчас мы собрались для обсуждения вопросов по Украине без цензуры. Поэтому удивительно, почему мы не услышали от представителя России объяснения, почему РФ поддерживает сепаратистов на востоке Украины, почему задерживает 24 моряков, почему не прекращает аннексию Крыма. Эти вопросы требует дальнейшего обсуждения… Мы должны учитывать, что обсуждение этого вопроса (о государственном языке в Украине – ИФ) происходит на фоне постоянных попыток России подорвать независимость Украины", - сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН во вторник.

Аллен добавил, что украинский парламент и так обязался принять законодательные акты о регулировании прав нацменьшинств.

В свою очередь политический координатор миссии США в ООН Родни Хантер напомнил, что санкции в отношении России будут сохранены, пока не будет возвращен Крым.

"Мы привержены работе с украинским народом во имя процветания и развития. Действия России с 2014 года привели к тому, что более 300 украинских солдат были убиты только в этом году", - отметил он.

В поддержку Украины выступил также представитель Франции Николя де Ривьер.

"Этот закон (об украинском языке – ИФ) никоим образом не угрожает международному миру и безопасности. Это только дело и выбор украинцев относительно языковой политики", - подчеркнул он.

Французский дипломат уточнил, что Украина находится в тяжелой ситуации в результате конфликта на Донбассе, что не связано с законом о государственном языке.

Теги: #великобритания #россия #оон #языковой_вопрос
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