Политика

15:52 16.07.2019

"Голос" инициирует в Раде 5-летний мораторий на сужение сфер применения языкового закона

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"Голос" инициирует в Раде 5-летний мораторий на сужение сфер применения языкового закона

Партия "Голос" в случае прохождения в Верховную Раду предложит ввести мораторий на пересмотр языкового закона в сторону сужения сфер его применения и финансировать его выполнение из защищенной статьи госбюджета, сообщается на сайте политической силы.

"Голос" полностью разделяет положения этого закона и считает своим долгом защитить его. Поэтому в Верховной Раде будем инициировать три важных шага", - сказано в заявлении партии, обнародованном во вторник.

"Голос" намерен инициировать введение моратория на изменения в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в сторону сужения сфер применения украинского языка минимум на 5 лет.

Кроме того, партия выступает за внесение изменений в необходимые изменения, чтобы обязать всех публичных служащих, особенно народных депутатов Украины, использовать в своей официальной деятельности государственный язык.

Вместе с тем "Голос" предложит финансировать выполнение закона с помощью защищенной статьи в государственном бюджете.

Помимо этого, партия хочет обязать правительство предусматривать надлежащее финансирование в проектах закона о государственном бюджете на каждый год на протяжении не менее 5 лет.

Во вторник, 16 июля вступает в силу закон о функционировании украинского языка как государственного, за исключением ряда его положений.

Теги: #вакарчук #языковой_закон #голос
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