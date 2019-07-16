Посольством Украины в РФ продолжит руководить временный поверенный, пояснил замглавы Офиса президента

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что изменения в руководстве посольства Украины в РФ не предвидятся.

"Оно (посольство Украины в РФ – ИФ) остается в том состоянии, в котором есть. Им руководит временный поверенный по делам Украины в России. Такой же уровень в Украине. То есть в Украине посольством России руководит временный поверенный по делам Российской Федерации в Украине", - сказал Пристайко на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, что будет с посольством Украины в РФ.