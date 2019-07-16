В Офисе президента анонсировали внесение на рассмотрение новой Рады законопроектов по е-декларациям и по отмене "правок Лозового"

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил о намерении внести на рассмотрение нового парламента законопроекты, которые бы касались электронных деклараций, противодействия коррупции в политической сфере и инициативы по отмене так называемых "правок Лозового".

"Что мы хотим от нового парламента? Мы хотим пересмотреть то законодательство, которое касается противодействия коррупции, новый закон, который касается деклараций, в частности, коррупции в политическом секторе", - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.

Рябошапка также заявил о намерении пересмотреть уголовно-процессуальное законодательство. "Были приняты правки в УПК, в том числе "правки Лозового", которые препятствуют осуществлению расследования уголовных дел (речь идет о так называемых поправках народного депутата Андрея Лозового, которые предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах – ИФ)", - пояснил он.

Замглавы ОП отметил, что необходима эффективная судебная реформа и реформа правоохранительных органов, в частности, прокуратуры.