Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

Проведение досрочных местных выборов в Украине угрожает укреплением позиций криминалитета в органах местного самоуправления, считает лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовой.

"Если спросите у людей на улице, они скажут, что нужны немедленно выборы, всех выгнать. Такой сейчас тренд. С другой стороны, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский – ИФ) не сможет за полтора месяца выстроить систему в правоохранительных органах, которая сделала бы невозможным поход криминалитета еще большей колонной в местную власть", - сказал Садовой в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам политика, в настоящее время криминалитет усиливает свое влияние на органы местного самоуправления, а "молчаливое согласие" Верховной Рады дает этому легитимность.

"Поэтому досрочные выборы в органы местного самоуправления могут укрепить позиции криминалитета и зацементировать их там. И они к этому готовы. Они готовы к выборам завтра. Готово ли к этому гражданское общество и его представители? Это очень большой вопрос", - заявил он.

При этом Садовый отметил, что "будет соблазн" провести досрочные местные выборы.



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".