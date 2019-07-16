Политика

11:47 16.07.2019

"Укрпошта" во вторник прекращает прием политической рекламы

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"Укрпошта" во вторник прекращает прием политической рекламы

ПАО "Укрпошта" во вторник, 16 июля, прекращает прием политической рекламы, касающейся внеочередных выборов в Верховную Раду, сообщил генеральный директор ПАО Игорь Смелянский.

"Сегодня вечером, чтобы не было никаких политических спекуляций, мы прекращаем приём политической рекламы, чтобы успеть её разнести до дня тишины!", – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Смелянский отметил, что за два месяца он прочитал "тысячи политических реклам" и подписал их на распространение через "Укрпошта".

Гендиректор "Укрпошты" также напомнил, что политическая реклама непосредственно в почтовых отделениях по-прежнему запрещена.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся в воскресенье, 21 июля. Накануне – "день тишины".

Теги: #укрпошта #смелянский #выборы
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