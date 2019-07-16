Политика

10:56 16.07.2019

В Офисе президента выступают за проведение внеочередного заседания Рады 18 июля для принятия антикоррупционных инициатив

1 мин читать
В Офисе президента выступают за проведение внеочередного заседания Рады 18 июля для принятия антикоррупционных инициатив

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

"Мы уже на четверг (18 июля - ИФ) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.

Теги: #верховная_рада #рябошапка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 16.07.2019
В Офисе президента анонсировали внесение на рассмотрение новой Рады законопроектов по е-декларациям и по отмене "правок Лозового"

В Офисе президента анонсировали внесение на рассмотрение новой Рады законопроектов по е-декларациям и по отмене "правок Лозового"

14:55 08.07.2019
После голосования за Избирательный кодекс Рада в четверг рассмотрит ряд законопроектов и проведет внеочередное заседание

После голосования за Избирательный кодекс Рада в четверг рассмотрит ряд законопроектов и проведет внеочередное заседание

13:52 08.07.2019
Парубий допускает проведение внеочередной сессии Рады при необходимости

Парубий допускает проведение внеочередной сессии Рады при необходимости

12:17 08.07.2019
Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

16:54 05.07.2019
Парубий опасается, что в новой Раде будет много пророссийских сил, которые могут поддерживать российский сценарий по Донбассу

Парубий опасается, что в новой Раде будет много пророссийских сил, которые могут поддерживать российский сценарий по Донбассу

16:05 05.07.2019
Парубий надеется, что 11 июля Рада сможет утвердить в целом Избирательный кодекс

Парубий надеется, что 11 июля Рада сможет утвердить в целом Избирательный кодекс

15:06 05.07.2019
Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля

Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля

14:44 05.07.2019
Кабмин намерен внести в Раду законопроект о деоффшоризации предприятий коммунальных услуг

Кабмин намерен внести в Раду законопроект о деоффшоризации предприятий коммунальных услуг

11:53 05.07.2019
В КИУ рассчитывают на принятие Верховной Радой Избирательного кодекса на предстоящей пленарной неделе

В КИУ рассчитывают на принятие Верховной Радой Избирательного кодекса на предстоящей пленарной неделе

17:00 03.07.2019
Нардеп Богомолец предлагает Раде ввести наказания за брань в СМИ и Интернете, а Кабмину – составить список бранных слов и выражений

Нардеп Богомолец предлагает Раде ввести наказания за брань в СМИ и Интернете, а Кабмину – составить список бранных слов и выражений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

В Офисе президента анонсировали внесение на рассмотрение новой Рады законопроектов по е-декларациям и по отмене "правок Лозового"

Зеленский уже принял решение о замене 12 послов, в том числе посла Украины в США - ОП

"Евросолидарность" намерена и далее пикетировать здание ГБР

Тейлор выразил обеспокоенность последними задержаниями крымских татар

ПОСЛЕДНЕЕ

Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

"Укрпошта" во вторник прекращает прием политической рекламы

В Раду могут пройти пять партий – опрос КМИС

Верховный суд подтвердил отмену снятия Рената Кузьмина с регистрации кандидатом в нардепы

Зеленский уже принял решение о замене 12 послов, в том числе посла Украины в США - ОП

"Евросолидарность" намерена и далее пикетировать здание ГБР

Тейлор выразил обеспокоенность последними задержаниями крымских татар

МИД Украины обеспокоен вмешательством венгерских политиков во внутреннюю жизнь Украины перед выборами в Раду

"Голос" заявляет о фейковых SMS-рассылках о том, что партия не проходит в Раду

Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Шария кандидатом на выборах в Раду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА