Политика

19:47 15.07.2019

Зеленский уже принял решение о замене 12 послов, в том числе посла Украины в США - ОП

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Зеленский уже принял решение о замене 12 послов, в том числе посла Украины в США - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины, уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.

"В том числе, и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон", - сообщается в понедельник в Telegram-канале Офиса президента Украины (ОП).

В ОП отмечают, что параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов.

"Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - сообщили в ОП.

Теги: #президент #смена #послы
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