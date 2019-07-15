"Евросолидарность" намерена и далее пикетировать здание ГБР

В партии "Европейская солидарность" заявляют о намерениях и далее пикетировать здание офиса Государственного бюро расследований (ГБР) с требованиями люстрации директора Бюро Романа Трубы.

"Партия "Европейская Солидарность" заявляет, что и впредь будет пикетировать здание ГБР с целью люстрации директора Романа Трубы, который из-за политической ангажированности скомпрометировал себя в должности и своими действиями угрожает национальной безопасности страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии в понедельник.

Также в партии отмечают, что из Госбюро происходят утечки информации в пользу бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова, и сам факт утечки Труба в понедельник подтвердил. "Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для новосозданного. По данному факту начата служебная проверка", - цитируют в партии директора ГБР.

"Обидно, что директор ГБР не стал конкретизировать, кому и кто "сливает" информацию из его ведомства. Потому что для этого, как говорится, есть свои причины. Ведь в СМИ неоднократно сообщали о том, что первым обнародовал конфиденциальные данные из Госбюро расследований… Портнов. А самого Романа Трубу называют среди тех, кто на постоянной основе контактирует с указанным лицом", - говорится в заявлении партии.

В связи с этим "Европейская Солидарность" обращается к директору ГБР с вопросом, против кого конкретно начата служебная проверка утечки информации из его ведомства, "и вызвали ли на допрос Портнова, который имеет своего "крота" в ГБР".

Как сообщалось, представители партии "Европейская солидарность" в понедельник прибыли в офис ГБР с требованиями люстрации Трубы; в ГБР заявили о политическом давлении и захвате помещения Бюро.