Политика

18:27 15.07.2019

МИД Украины обеспокоен вмешательством венгерских политиков во внутреннюю жизнь Украины перед выборами в Раду

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МИД Украины обеспокоен вмешательством венгерских политиков во внутреннюю жизнь Украины перед выборами в Раду

Врио министра иностранных дел Украины Егор Божок (глава МИД Павел Климкин находится в отпуске - ИФ) на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность действиями венгерских властей в последние дни, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины в контексте предстоящих выборов в Верховную Раду.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МИД, обеспокоенность украинской стороны вызывают недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Василием Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку этого и других кандидатов на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Кроме того, в МИД Украины с удивлением узнали, что, вопреки рекомендации украинской стороны, 15 июля в Закарпатскую область, пользуясь дипломатическим паспортом, с неофициальным визитом прибыл глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе.

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины. (…) венгерской власти настойчиво рекомендуется до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок на Закарпатье и других мероприятий, которые могут расцениваться как агитация", - подчеркнули в МИД Украины.

Теги: #венгрия #выборы #мид
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