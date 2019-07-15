Политика

18:27 15.07.2019

"Голос" заявляет о фейковых SMS-рассылках о том, что партия не проходит в Раду

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"Голос" заявляет о фейковых SMS-рассылках о том, что партия не проходит в Раду

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил об SMS-рассылках избирателям на западной Украине с недостоверной информацией о том, что возглавляемая им политическая сила якобы не проходит в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

"Два дня тому назад на западной Украине избирателям начали массово рассылать СМС-рассылки о том, что "Голос" якобы не проходит в Верховную Раду", - заявил Вакарчук на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, назвав это "лживым пиаром".

Лидер партии не стал уточнять, кто стоит за такой атакой на партию.

"Но, думаю, вы все знаете, кто любит массовые рассылки", - отметил он.

Обращаясь к оппонентам, которые пытаются дискредитировать "Голос", Вакарчук отметил, что очевидным является их страх.

"На восточной Украине мы сталкиваемся с противодействием пророссийских сил, которые стараются нас дискредитировать, но мы этого не боимся…На западной Украине этим занимаются другие - те, кто боится, что мы слишком много голосов заберем. Всем хотим сказать, что ваши старые методы не помогут. "Голос" будет в Верховной Раде. Мы наберем достаточно, чтобы создать вам очень сложную жизнь", - заявил он.

При этом Вакарчук рассказал, что партия "Голос" подвергается систематическим "грязным атакам" со стороны политических конкурентов в виде публикации фальшивой социологии, фабрикации заявлений от имени "Голоса" и ее лидера.

Теги: #вакарчук #голос #выборы
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