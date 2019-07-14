Политика

23:53 14.07.2019

НАК "Нафтогаз" имеет все возможности закачать в украинские хранилища 20 млрд кубометров по приемлемой цене

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НАК "Нафтогаз" имеет все возможности закачать в украинские хранилища 20 млрд кубометров по приемлемой цене

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная компания "Нафтогаз Украины" имеет все возможности закачать по приемлемой цене в украинские хранилища не менее 20 млрд кубометров, которые можно будет использовать в осенне-зимний период и не повышать цену для потребителей, сообщил сайт правительственного портала.

"Что важно: чтобы они закачали 20 млрд кубов по этой цене, и тогда на следующий отопительный период не нужно будет увеличивать цену", - сказал Гройсман.

По его словам, в августе-сентябре цена на газ так же будет оптимальной.

Гройсман наопмнил, что третий месяц подряд в Украине снижается цена на газ.

Благодаря вовремя принятым решением правительства, НАК был вынужден снизить цену на газ для украинских потребителей, и продолжает эту тенденцию, отметил премьер.

Теги: #нафтогаз #гройсман #украина #цены
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