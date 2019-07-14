Политика

19:48 14.07.2019

У "Евросолидарности" есть кандидатура на премьера, но озвучат ее после выборов в Раду

1 мин читать
У "Евросолидарности" есть кандидатура на премьера, но озвучат ее после выборов в Раду

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что у партии есть кандидатура на должность премьер-министра, но она будет озвучена после выборов в Верховную Раду.

"У "Европейской солидарности" есть кандидатура премьера, по моему мнению она достойная, она наилучшая. Мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен состав Верховной Рады", - сказал он в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

В то же время, на уточняющий вопрос, намерен ли он претендовать на должность премьера, Порошенко отметил, что должность президента, это высшая должность, которая может быть для украинца, "неким образом, это кризис карьерного жанра, так как далее идти некуда".

Теги: #украина #выборы #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 14.07.2019
Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

20:19 14.07.2019
Разумков: Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

Разумков: Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

20:12 14.07.2019
Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

20:09 14.07.2019
Боевики в воскресенье 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

Боевики в воскресенье 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

18:53 14.07.2019
На Донбассе боевики принудили местного жителя идти по минированной территории

На Донбассе боевики принудили местного жителя идти по минированной территории

18:44 14.07.2019
В Николаевской области полиция открыла дело по ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов

В Николаевской области полиция открыла дело по ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов

15:06 14.07.2019
Тимошенко: Молодую команду в Раде нужно усилить компетентностью

Тимошенко: Молодую команду в Раде нужно усилить компетентностью

02:37 14.07.2019
В партии "Слуга народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе

В партии "Слуга народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе

22:40 13.07.2019
"Укртранснафта" проверила качество американской нефти, начата транспортировка на Кременчугский НПЗ

"Укртранснафта" проверила качество американской нефти, начата транспортировка на Кременчугский НПЗ

20:22 13.07.2019
Тимошенко: "Ощадбанк" нагло приватизируют прямо на глазах народа и нового президента

Тимошенко: "Ощадбанк" нагло приватизируют прямо на глазах народа и нового президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

Вопрос Крыма, защиты прав граждан Украины на полуострове и внутренне перемещенных лиц не должен сходить с повестки дня - постпред Зеленского

Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева

Зеленский заявил о намерении провести конкурс на должность главы Одесской ОГА

Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об отставке, тот пообещал сделать это сегодня же

ПОСЛЕДНЕЕ

К переговорам с президентом РФ нужно очень хорошо готовиться и не иметь иллюзий о каких-то уступках со стороны Кремля - Смешко

Вопрос Крыма, защиты прав граждан Украины на полуострове и внутренне перемещенных лиц не должен сходить с повестки дня - постпред Зеленского

Постпред Зеленского в Крыму намерен работать над стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма, устранением дискриминации крымчан в законах Украины

Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА до конца года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", иначе – увольнение

Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева

Зеленский заявил о намерении провести конкурс на должность главы Одесской ОГА

Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об отставке, тот пообещал сделать это сегодня же

Экспертам "нормандского формата" не удалось радикально сблизить позиции на встрече в Париже

Вилкул: Если каждый президент проведет люстрацию работавших при его предшественнике, то страна останется без профессионалов

Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения в Украину осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА