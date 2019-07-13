Постпред Зеленского в Крыму намерен работать над стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма, устранением дискриминации крымчан в законах Украины

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич намерен работать над стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма, устранением дискриминационных норм в законодательстве Украины в отношении крымчан.

"Мы будем работать над стратегией деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории. Мы будем открытыми к сотрудничеству со всеми органами государственной власти, общественными организациями", - сказал он на совещании с участием Зеленского в субботу в Херсоне, где был представлен президентом на новой должности.

Кориневич отметил, что представительство президента в Крыму будет нарабатывать законодательные изменения с целью защиты прав крымчан для отмены тех определенных дискриминационных моментов, которые сегодня существуют в украинском законодательстве.

"Также, безусловно, будем работать в контексте защиты прав коренного народа крымских татар", - указал он.

Как сообщалось, Кориневич был назначен постпредом президента Зеленского в Крыму 25 июня. Кориневич – заместитель директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент.