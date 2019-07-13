Политика

17:01 13.07.2019

Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА до конца года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", иначе – увольнение

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Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА до конца года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", иначе – увольнение

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новоназначенному главе Херсонской облгосадминистрации Юрию Гусеву обеспечить полную реализацию проектов по обустройству КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом.

"Последние три недели мы работали с заказчиком, с Государственной пограничной службой, с Мининфраструктуры и наработали план, согласно которому, в случае минимизации или полной нейтрализации рисков в начале ноября мы получим две новые качественные режимные зоны КПВВ "Чонгар" и "Каланчак. И до конца года мы планируем реализовать этот проект в полном объеме, вместе с сервисными центрами", - сказал Гусев в субботу на совещании под председательствованием Зеленского в Херсоне.

Гусев отметил, что режимные зоны на КПВВ будут принципиально новыми, но временными сооружениями, а создание сервисных зон, которые будут включать в себя центры оказания админуслуг, планируют реализовать до конца года.

Зеленский уточнил у чиновника, что означает "начало ноября" и "до конца года". В ответ Гусев сказал, что 15 ноября у него день рождения, и он приглашает президента по этому случаю на открытие режимных зон КПВВ. Зеленский согласился и предложил Гусеву, чтобы ориентиром для конечного запуска КПВВ уже с сервисными зонами было 20 декабря.

Отвечая на вопрос главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, что будет, если не удастся вложиться в эти сроки, Зеленский указал: "А если нет, то будет новый губернатор, старый останется в прошлом. Это честно".

Гусев согласился с таким условием, но отметил, что заказчиком и проектировщиком проекта не является Херсонская ОГА. "Я могу координировать, и буду сигнализировать заблаговременно, если Минфин не выделяет вовремя средства, Мининфраструктуры не осуществляет соответствующие шаги, проектанты задерживают работу, генподрядчик чего-то не делает", - подчеркнул он.

В своем выступлении по данной теме Гусев обратил внимание на существование риска нецелевого использования средств, которые были переданы ЕС для обустройства КПВВ, и отметил недопустимость повторения истории с проектом "Стена".

Он сообщил, что 15 апреля 2019 года по обращению общественной организации "Крым SOS" и ряда других Госбюро расследований открыло уголовное дело за присвоение, растрату имущества или завладение им, злоупотребление служебным положением.

Гусев обратился к Мининфраструктуры и ГП "Укринтеравтосервис", которое является распорядителем бюджетных средств по проекту, чтобы они дали пояснение по факту открытия дела, а также обеспечили надлежащий контроль и прозрачность процессов, сделали невозможным реализацию проекта под грифом "секретно".

"Я обратился к Проектному институту СБУ с предупреждением, что конечная стоимость за услуги по проектированию и сметная стоимость квадратного метра модульных конструкций должны соответствовать рыночным ценам, а еще лучше – ниже рыночной стоимости, потому что это очень важный проект для государства и граждан Украины. Обращаюсь также к и.о. главы СБУ Ивану Баканову относительно общего надзора над реализацией проекта", - добавил глава Херсонской ОГА.

Зеленский также обратился к Баканову со словами, что это его зона ответственности.

Гусев рассказал, что на сегодняшний день предусмотрено 104 млн грн на реализацию проекта.

"Этого, по предварительным расчетам проектантов, должно быть достаточно для реализации двух проектов создания режимных зон на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Но нам необходимо в кратчайшие сроки с Министерством финансов поработать по надлежащему и своевременному финансированию", - указал он.

Как сообщалось, строительство КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" входило в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированного Крыму, утвержденный правительством 28 марта 2018 года. Согласно этому плану, к концу ІІІ квартала 2018 года должны были быть оснащены КПВВ на админгранице с Крымом, а до 1 января 2019 года – должны были быть созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг. Ответственными за выполнение этих пунктов Плана указаны Мининфраструктуры, Минфин, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) и Херсонская областная государственная администрация.

25 июня Министерство инфраструктуры сообщило, что планирует уже в августе 2019 года объявить соответствующие тендерные процедуры по определению подрядчика для строительства КПВВ "Чонгар".

Теги: #крым #зеленский #херсонская_ога #кадры #кпвв
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