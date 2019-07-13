Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об отставке, тот пообещал сделать это сегодня же

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если он сами не напишут заявления на увольнение. После этого я увидел ваш пост в Фейсбуке, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Фейсбуке. То есть вы людей отправили в отпуск", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе.

Власов указал, что "за этот короткий срок цель достигнута", и эти таможенники освобождены от исполнения обязанностей. "Два должностных лица ушли в отпуск, по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - отметил он.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов", - сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.

Как сообщалось, 9 июля Власов сообщил, что уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", – написал он на своей странице в Facebook.

6 июля во время поездки во Львовскую и Закарпатскую области президент Зеленский призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав четырех указанных таможен.