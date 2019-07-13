Политика

11:48 13.07.2019

Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об отставке, тот пообещал сделать это сегодня же

2 мин читать
Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об отставке, тот пообещал сделать это сегодня же

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если он сами не напишут заявления на увольнение. После этого я увидел ваш пост в Фейсбуке, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Фейсбуке. То есть вы людей отправили в отпуск", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе.

Власов указал, что "за этот короткий срок цель достигнута", и эти таможенники освобождены от исполнения обязанностей. "Два должностных лица ушли в отпуск, по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - отметил он.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов", - сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.

Как сообщалось, 9 июля Власов сообщил, что уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", – написал он на своей странице в Facebook.

6 июля во время поездки во Львовскую и Закарпатскую области президент Зеленский призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав четырех указанных таможен.

Теги: #зеленский #кадры #власов #гфс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:29 12.07.2019
Зеленский предложил, чтобы Минэкологии переехало в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы города и области

Зеленский предложил, чтобы Минэкологии переехало в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы города и области

21:02 12.07.2019
Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение обязательств по улучшению экологии и призвал "финансово извиниться" перед заболевшими

Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение обязательств по улучшению экологии и призвал "финансово извиниться" перед заболевшими

20:20 12.07.2019
Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения в Украину осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения в Украину осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

18:45 12.07.2019
Зеленский возмущен, что министр Семерак не приехал на совещание по проблемам экологии в Кривом Роге из-за участия в выборах

Зеленский возмущен, что министр Семерак не приехал на совещание по проблемам экологии в Кривом Роге из-за участия в выборах

18:32 12.07.2019
Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

18:06 12.07.2019
Зеленский по жалобе сотрудников "Южмаша" им.Макарова попросил Кличко рассчитаться за поставленные трамваи

Зеленский по жалобе сотрудников "Южмаша" им.Макарова попросил Кличко рассчитаться за поставленные трамваи

18:00 12.07.2019
Обыски в ГФС связаны с мировым соглашением с "Филип Моррис" - Власов

Обыски в ГФС связаны с мировым соглашением с "Филип Моррис" - Власов

16:54 12.07.2019
В ГБР подтвердили факт обысков в ГФС

В ГБР подтвердили факт обысков в ГФС

15:43 12.07.2019
Зеленский поручил найти средства и ускорить строительство окружной дороги в Днепре и дороги на Кривой Рог

Зеленский поручил найти средства и ускорить строительство окружной дороги в Днепре и дороги на Кривой Рог

15:27 12.07.2019
ГБР проводит обыски в ГФС

ГБР проводит обыски в ГФС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экспертам "нормандского формата" не удалось радикально сблизить позиции на встрече в Париже

Вилкул: Если каждый президент проведет люстрацию работавших при его предшественнике, то страна останется без профессионалов

Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения в Украину осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

ЦИК отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ – граждан РФ

Невыборочная люстрация нарушает демократические нормы - послы G7

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспертам "нормандского формата" не удалось радикально сблизить позиции на встрече в Париже

Вилкул: Если каждый президент проведет люстрацию работавших при его предшественнике, то страна останется без профессионалов

Тимошенко призывает власти страны сделать все возможное для освобождения Маркива

ЦИК отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ – граждан РФ

Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

После телефонного разговора Путина с Зеленским работа по вопросу удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне - Песков

Невыборочная люстрация нарушает демократические нормы - послы G7

В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА