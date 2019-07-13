Экспертам "нормандского формата" не удалось радикально сблизить позиции на встрече в Париже

Экспертам "Нормандского формата" на встрече в Париже не удалось радикально сблизить позиции, однако стороны продемонстрировали готовность к компромиссам, сообщил "Интерфаксу" (interfax.ru) информированный источник в субботу.

"Новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось", - сказал источник.

Стороны обменялись предложениями и договорились продолжить диалог.

"Принято решение более детально изучить предложения каждой из сторон и вернуться к обсуждению позднее. Диалог в этом формате будет продолжен", - сказал источник.