Вилкул: Если каждый президент проведет люстрацию работавших при его предшественнике, то страна останется без профессионалов

Нельзя люстрировать должностных лиц только за то, что они работали при предыдущем президенте, так можно остаться без профессионалов, нужен адресный анализ деятельности, считает заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

"Я относился и к предыдущему закону о люстрации ("Об очищении власти" – ИФ) негативно, и со мной, кстати, согласна и Венецианская комиссия, и все европейские эксперты – ответственность должна быть индивидуальная, что нельзя выгонять на улицу сотни тысяч человек на основании того, что они работали при каком-то президенте", - сказал Вилкул в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя законодательную инициативу президента Украины Владимира Зеленского, который предложил расширить перечень лиц, на которых распространяется действие закона о люстрации.

Он подчеркнул, что является сторонником индивидуальной ответственности, это относится как к действующему закону "Об очищении власти", так и к законопроекту, предложенному главой государства.

"Конечно, я не хочу видеть эти лица, которые работали при Порошенко, но не факт, что все сотни тысяч человек, которые уже люстрированы и еще столько же будут люстрированы, все они себя запятнали", - отметил Вилкул.

По его словам, если человек виновен, "его надо люстрировать, а лучше судить и садить".

Политик считает, что без разбору выбрасывать на улицу сотни тысяч человек недальновидно.

"Если каждый президент будет приходить и без разбору проводить люстрацию среди тех, кто работал при предыдущем президенте, тогда где же мы возьмем столько профессиональных людей? При всем моем уважении, но, например, ведущий корпоратива или хороший музыкант просто профессионально не подготовлен заниматься вопросами развития промышленности", - подчеркнул нардеп.

Вилкул баллотируется в народные депутаты по списку партии "Оппозиционный блок" (№2 в списке политсилы).



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".