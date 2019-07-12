Политика

20:14 12.07.2019

Тимошенко призывает власти страны сделать все возможное для освобождения Маркива

1 мин читать
Тимошенко призывает власти страны сделать все возможное для освобождения Маркива

Лидер ВО "Батькивщина" нардеп Юлия Тимошенко призвала руководство государства и полномочных и компетентных лиц немедленно и безотлагательно подать все необходимые апелляции на приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркивым.

Как отметила Тимошенко на своей странице в Facebook, надо предпринять все возможные шаги для освобождения украинского бойца и гражданина: "Тем более, когда речь идет о человеке, который сам встал на защиту Украины в трудные минуты".

Она напомнила слова Маркива, который сказал сегодня на суде: "Я обычный солдат, патриот, который всегда будет защищать Украину".

Тимошенко призвала "делать так, чтобы и Украина защищала своих воинов".

Итальянский суд в пятницу признал Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Украинца приговорили к 24 годам заключения.

Теги: #тимошенко #маркив #приговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:20 12.07.2019
Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения в Украину осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения в Украину осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

19:05 12.07.2019
Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

17:33 12.07.2019
Нардеп Арьев по приговору нацгвардейцу Маркиву: Любовь итальянской власти к Путину сказывается на правосудии

Нардеп Арьев по приговору нацгвардейцу Маркиву: Любовь итальянской власти к Путину сказывается на правосудии

17:20 12.07.2019
Приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован – Аваков

Приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован – Аваков

16:38 12.07.2019
Суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

Суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

12:28 11.07.2019
"Батькивщина" поддержала избирательный кодекс с открытыми списками

"Батькивщина" поддержала избирательный кодекс с открытыми списками

19:47 10.07.2019
Тимошенко пришла на эфир NewsOne, так как они отменили телемост с российским ТВ

Тимошенко пришла на эфир NewsOne, так как они отменили телемост с российским ТВ

14:03 10.07.2019
Тимошенко заявляет о необходимости увеличить доходы украинцев до уровня доходов поляков за пять лет

Тимошенко заявляет о необходимости увеличить доходы украинцев до уровня доходов поляков за пять лет

13:43 10.07.2019
Юлия Тимошенко: Наведение порядка в стране нужно начинать с слома коррупционных схем

Юлия Тимошенко: Наведение порядка в стране нужно начинать с слома коррупционных схем

13:23 10.07.2019
Юлия Тимошенко: Украинцы должны зарабатывать больше - тогда отечественная экономика заработает

Юлия Тимошенко: Украинцы должны зарабатывать больше - тогда отечественная экономика заработает

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вилкул: Если каждый президент проведет люстрацию работавших при его предшественнике, то страна останется без профессионалов

Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения в Украину осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

ЦИК отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ – граждан РФ

Невыборочная люстрация нарушает демократические нормы - послы G7

В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул: Если каждый президент проведет люстрацию работавших при его предшественнике, то страна останется без профессионалов

ЦИК отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ – граждан РФ

Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

После телефонного разговора Путина с Зеленским работа по вопросу удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне - Песков

Невыборочная люстрация нарушает демократические нормы - послы G7

В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации

Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

В зале заседаний Рады находятся около 50 нардепов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА