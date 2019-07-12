Политика

19:28 12.07.2019

ЦИК отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ – граждан РФ

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ЦИК отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ – граждан РФ

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которые являются гражданами РФ.

"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что эти лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Теги: #цик
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