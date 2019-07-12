Политика

14:11 12.07.2019

Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

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Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского расширить действия закона о люстрации приведет к освобождению места для "пятой колонны".

"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список – тех, против кого государство-агрессор ввел санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства", - цитирует слова Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" в пятницу.

По словам лидера партии, идея о так называемой "новой люстрации" может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей европейский толчок.

"Мустафа Джемилев (лидер крымскотатарского народа, нардеп из фракции БПП– ИФ) и Рефат Чубаров (глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп из фракции БПП – ИФ), Юрий Шухевич (народный депутат из фракции Радикальной партии – ИФ) и Дмитрий Ярош (внефракционный народный депутат – ИФ), волонтер Татьяна Рычкова (нардеп из фракции БПП – ИФ), действующие министры Степан Полторак (министр обороны – ИФ) и Павел Климкин (министр иностранных дел Украины – ИФ), десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавших реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине – все они могут быть люстрованы в соответствии с озвученными критериями", - заявил Порошенко.

По его словам, "подобная инициатива инспирирована антиукраинскими силами и является доказательством неприкрытого пророссийского реванша, поскольку патриотических политиков хотят заменить марионетками, которые будут выполнять приказы Кремля".

Теги: #люстрация #зеленский #порошенко
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