Политика

13:10 12.07.2019

Невыборочная люстрация нарушает демократические нормы - послы G7

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Невыборочная люстрация нарушает демократические нормы - послы G7

Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью является правильным шагом, но нынешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая была после Революции Достоинства, заявляют послы стран "Большой семерки" (G7).

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место поле Революции Достоинства", - сказано в заявлении послов G7, обнародованном на странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

"Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в четверг.

Соответствующий президентский законопроект (№10444), расширяющий действие закона о люстрации на ряд избираемых должностей и кандидатов на соответствующие должности, уже внесен в Верховную Раду.

Теги: #g7 #люстрация #зеленский
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