Политика

11:50 12.07.2019

Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации

2 мин читать
Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, расширяющий действие закона о люстрации на ряд избираемых должностей и кандидатов на соответствующие должности, включая президента, местных и народных депутатов Украины.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно очищения власти" был зарегистрирован в парламенте под №10444 в четверг. На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта.

Согласно сравнительной таблице, законопроектом предлагается расширить меры по очищению власти на президента Украины, народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителей, а также членов Высшего совета юстиции.

Кроме того, люстрационные меры предлагается расширить на всех прочих должностных и служебных лиц, включая избирательные должности: ранее для этой категории предусматривалось исключение. Также люстрацию предлагается распространить на кандидатов в народные депутаты, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, всех местных советов, кандидатов на пост президента и должности сельских, поселковых и городских голов и старост.

Законопроектом также предлагается распространить 10-летний запрет занимать должности, в отношении которых осуществляется люстрация, лицами, которые занимали какие-либо должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не увольнялись по собственному желанию.

В их числе упомянуты президент, премьер, первый вице-премьер и вице-премьеры, спикер Рады, первый заместитель и заместители, министры и руководители центральных органов исполнительной власти, не входящих в Кабмин, главы Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Госкомитета теле- и радиовещания, генпрокурор, глава СБУ, Службы внешней разведки, начальник Управления госохраны, руководитель налогового и/или таможенного госоргана, налоговой милиции и их структурных подразделений, секретарь СНБО, глава Администрации президента, Государственной судебной администрации, руководство Госуправления делами, секретариата Кабмина, Правительственного уполномоченного по антикоррупционной политике, а также их первых заместители и заместители.

Также упомянуты члены ВСЮ, Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей, начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ, руководители государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управление корпоративными правами в отношении которых передано Госконцерну "Укроборонпром", а также государственных предприятий, обществ, относящихся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг.

Кроме того, такой запрет занимать должности распространяется на судей, единолично или в коллегии принявших решение с допущением нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, констатированных в решении Европейского суда по правам человека.

Согласно законопроекту, лицо, подпадающее под закон о люстрации, также лишается права заниматься адвокатской деятельностью.

Теги: #люстрация #законопроект #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 12.07.2019
В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

12:05 12.07.2019
Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

11:37 12.07.2019
Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

10:45 12.07.2019
Садовой: "За преступления нужно наказывать, а не только люстрировать"

Садовой: "За преступления нужно наказывать, а не только люстрировать"

00:30 12.07.2019
Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

19:46 11.07.2019
Вопрос освобождения украинских моряков был ключевым в телефонном разговоре с Путиным

Вопрос освобождения украинских моряков был ключевым в телефонном разговоре с Путиным

19:19 11.07.2019
Турчинов об инициативе Зеленского по люстрации: За все свои решения и действия я готов отвечать перед Богом и Украиной

Турчинов об инициативе Зеленского по люстрации: За все свои решения и действия я готов отвечать перед Богом и Украиной

18:45 11.07.2019
Зеленский и Санду обсудили объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы

Зеленский и Санду обсудили объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы

18:09 11.07.2019
Зеленский: Украина и Молдова не хотят российских войск на своей территории и навязывания "федерализации"

Зеленский: Украина и Молдова не хотят российских войск на своей территории и навязывания "федерализации"

18:06 11.07.2019
Смешко: Все ждут от Зеленского чуда, но без опытной команды он не сможет его сделать

Смешко: Все ждут от Зеленского чуда, но без опытной команды он не сможет его сделать

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

В МИД Украины назвали позорным решение Генпрокуратуры РФ признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев"

ЦИК отменила регистрацию кандидата от "Слуги народа" Куницкого в округе 169 Харькова, где баллотируется Грановский

Вопрос освобождения украинских моряков был ключевым в телефонном разговоре с Путиным

ПОСЛЕДНЕЕ

В зале заседаний Рады находятся около 50 нардепов

В Офисе Зеленского заявляют о принятии Избирательного кодекса с нарушениями регламента Рады

Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов, но он восстановится через суд

В МИД Украины назвали позорным решение Генпрокуратуры РФ признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев"

ЦИК отменила регистрацию кандидата от "Слуги народа" Куницкого в округе 169 Харькова, где баллотируется Грановский

Саммит Украина-ЕС опроверг спекуляции РФ о примирении с оккупацией Крыма и Донбасса – Точицкий

Полиция Харьковской области с начала избирательной кампании возбудила 27 дел, связанных с выборами

Путин и Зеленский обсудили урегулирование на Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых лиц

Рада вновь отказалась уволить главу МИД Климкина

В Раде интересуются у Стефанчука, попадут ли под люстрацию Пристайко, Данилюк и Абромавичус в связи с заявлением Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА