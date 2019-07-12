В зале заседаний Рады находятся около 50 нардепов

В последний пленарный день работы Верховной Рады VIII созыва в зале заседаний насчитывается не более пятидесяти народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед началом работы в пятницу только после четвертого раза электронной регистрации на табло появилась число 229, показывающее количество депутатов (при предыдущих регистрациях электронная система фиксировала 177, 203 и 217).

В то же время внефракционный народный депутат Борислав Береза после первой электронной регистрации сделал замечание председателю Верховной Рады Андрею Парубию о невозможности открытия пленарного заседания, поскольку в зале находится менее 226 депутатов, на что спикер ответил: "Заседание открывается при любом количестве народных депутатов". Однако позже он добавил: "Давайте уже добьём 226".

При этом народный депутат Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт") бросила реплику: "Все карточки забрали на память".

Как ранее сообщалось, на следующей неделе (15-19 июля) народные депутаты работают в комитетах, фракциях и группах.

Конституционный состав Верховной Рады – 450 народных депутатов.

Внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.