ЦИК отменила регистрацию кандидата от "Слуги народа" Куницкого в округе 169 Харькова, где баллотируется Грановский

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" по 169-му округу (Киевский район Харькова) Александра Куницкого.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты по округу 169 Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушение Куницким требований избирательного закона.

"По информации о пересечении государственной границы Украины, предоставленной Государственной пограничной службой Украины письмом от 26 июня 2019 года, в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года)", - отмечается в сообщении.

При этом комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий "1+1 Продакшн", и его общественной деятельностью как члена организации "Всеукраинское студенческое братство "Элита нации".

В ЦИК указали, что Куницкий не предоставил доказательств в подтверждение своих трудовых отношений.

Комиссия констатировала, что Куницким не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов народных депутатов.

"Следовательно, комиссия частично удовлетворила указанную жалобу и отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Куницкого, выдвинутого политической партией "Слуга народа", в округе №169 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - сообщили в ЦИК.

Как известно, в округе №169 баллотируется в парламент как самовыдвиженей народный депутат Александр Грановский, который в нынешней Верховной Раде входил во фракцию Блока Петра Порошенко, а 29 мая заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", которая переименована в "Европейскую солидарность".