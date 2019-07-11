Политика

19:46 11.07.2019

Вопрос освобождения украинских моряков был ключевым в телефонном разговоре с Путиным

1 мин читать
Вопрос освобождения украинских моряков был ключевым в телефонном разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил освобождение пленных украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков", - сообщает пресс-служба украинского президента в четверг вечером.

Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

"Кроме того, президенты обсудили продолжение переговоров в "Нормандской формате".

Теги: #переговоры #зеленский #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:36 11.07.2019
Пристайко примет участие во встрече советников лидеров участников "нормандского формата" 12 июля

Пристайко примет участие во встрече советников лидеров участников "нормандского формата" 12 июля

18:45 11.07.2019
Зеленский и Санду обсудили объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы

Зеленский и Санду обсудили объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы

18:09 11.07.2019
Зеленский: Украина и Молдова не хотят российских войск на своей территории и навязывания "федерализации"

Зеленский: Украина и Молдова не хотят российских войск на своей территории и навязывания "федерализации"

18:06 11.07.2019
Смешко: Все ждут от Зеленского чуда, но без опытной команды он не сможет его сделать

Смешко: Все ждут от Зеленского чуда, но без опытной команды он не сможет его сделать

17:10 11.07.2019
В Раде интересуются у Стефанчука, попадут ли под люстрацию Пристайко, Данилюк и Абромавичус в связи с заявлением Зеленского

В Раде интересуются у Стефанчука, попадут ли под люстрацию Пристайко, Данилюк и Абромавичус в связи с заявлением Зеленского

16:55 11.07.2019
"Оппозиционная платформа – За жизнь" ждет от Зеленского переговоров с Путиным о мире

"Оппозиционная платформа – За жизнь" ждет от Зеленского переговоров с Путиным о мире

16:54 11.07.2019
"Оппозиционная платформа – За жизнь" ждет от Зеленского переговоров с Путиным о мире

"Оппозиционная платформа – За жизнь" ждет от Зеленского переговоров с Путиным о мире

16:29 11.07.2019
Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского формата" после проведения парламентских выборов в Украине

Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского формата" после проведения парламентских выборов в Украине

14:57 11.07.2019
Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 г.

Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 г.

12:40 11.07.2019
Зеленский обязал Кабмин до 1 ноября ввести обязательный электронный учет древесины

Зеленский обязал Кабмин до 1 ноября ввести обязательный электронный учет древесины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турчинов об инициативе Зеленского по люстрации: За все свои решения и действия я готов отвечать перед Богом и Украиной

Путин и Зеленский обсудили урегулирование на Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых лиц

Зеленский: Украина и Молдова не хотят российских войск на своей территории и навязывания "федерализации"

Рада вновь отказалась уволить главу МИД Климкина

В Раде интересуются у Стефанчука, попадут ли под люстрацию Пристайко, Данилюк и Абромавичус в связи с заявлением Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит Украина-ЕС опроверг спекуляции РФ о примирении с оккупацией Крыма и Донбасса – Точицкий

Турчинов об инициативе Зеленского по люстрации: За все свои решения и действия я готов отвечать перед Богом и Украиной

Полиция Харьковской области с начала избирательной кампании возбудила 27 дел, связанных с выборами

Путин и Зеленский обсудили урегулирование на Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых лиц

Рада вновь отказалась уволить главу МИД Климкина

46 нардепов подписали текст представления в КС о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии для боевиков - Сыроид

Кличко назвал предложение Зеленского о разделении полномочий мэра и главы КГГА лишением Киева местного самоуправления и предложил досрочные выборы

Рада приняла в целом Избирательный кодекс с системой открытых списков на выборах в парламент

Неизвестные пытались сорвать встречу нардепа Святаша с избирателями, полиция открыла уголовное производство

На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА