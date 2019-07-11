Вопрос освобождения украинских моряков был ключевым в телефонном разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил освобождение пленных украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков", - сообщает пресс-служба украинского президента в четверг вечером.

Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

"Кроме того, президенты обсудили продолжение переговоров в "Нормандской формате".