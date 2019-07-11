Полиция Харьковской области с начала избирательной кампании возбудила 27 дел, связанных с выборами

В Харьковской области с начала избирательной кампании в Верховную Раду в полицию поступило 254 сообщения о нарушении избирательного законодательства, открыто уголовных производств.

"Следователями открыты 27 уголовных производств", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в четверг.

Из этих уголовных производств 12 начаты по ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), 8 – по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 6 - по ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) и 1 - по ст.159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, полицейские составили 5 административных протоколов: один - по ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП и 4 - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, ответственных за выпуск) Кодекс Украины об административных правонарушениях.

При проверке 114 заявлений правоохранители не нашли нарушений законодательства.