Политика

18:45 11.07.2019

Зеленский и Санду обсудили объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы

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Зеленский и Санду обсудили объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Молдовы Майей Санду объединение энергосистем двух стран с энергосистемой континентальной Европы.

"Отдельно мы обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой объединенной Европы. Я заверил молдавскую сторону в надёжности Украины как поставщика электроэнергии", - сказал он на совместном брифинге с Санду после встречи с ней в четверг в Киеве.

Теги: #санду #молдова #зеленский #украина
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