Зеленский: Украина и Молдова не хотят российских войск на своей территории и навязывания "федерализации"

Украина и Молдова не хотят присутствия российских войск на своей территории и навязывания странам так называемой "федерализации", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой "федерализации", - сказал он в Киеве в четверг на брифинге с премьером Молдовы Майей Санду.