Политика

17:32 11.07.2019

Рада вновь отказалась уволить главу МИД Климкина

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Рада вновь отказалась уволить главу МИД Климкина

Народные депутаты Украины не поддержали проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект постановления об отставке проголосовали 160 народных депутатов на пленарном заседании в четверг при минимально необходимых 226 голосах.

В это время всего в сессионном зале присутствовало около 100 парламентариев.

Как сообщалось, 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующие проекты постановлений глава государства внес в парламент 30 мая.

11 июня Зеленский вновь внес представление на увольнение Климкина, а также представление на назначение Вадима Пристайко главой МИД.

Теги: #рада #климкин #мид
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