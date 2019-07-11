В Раде интересуются у Стефанчука, попадут ли под люстрацию Пристайко, Данилюк и Абромавичус в связи с заявлением Зеленского

Народные депутаты в ходе рассмотрения вопросов смены главы Министерства иностранных дел шутят относительно заявления президента Владимира Зеленского о намерении расширить люстрацию.

"Понятно, что когда увольняем министра иностранных дел, мы должны назначить нового министра иностранных дел. И внесен господин Вадим Пристайко. Но сегодня президент Зеленский сказал, что все чиновники с 2014 по 2019 год, включая народных депутатов, должны быть люстрированы", - сказал народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев на пленарном заседании Рады в четверг, обращаясь к представителю президента в Верховной Раде Руслану Стефанчуку.

"Господин Вадим Пристайко был эффективным первым заместителем министра иностранных дел Украины до 2017 года. По логике президента, который его внес, выходит, что он тоже должен быть люстрирован. У меня вопрос: что у президента с логически-следственной связью?" - спросил нардеп.

В продолжение вопроса Арьева первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко также спросила, значит ли, что после принятия новой редакции закона о люстрации секретарь СНБО Александр Данилюк, глава набсовета госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и другие члены команды нового президента также попадут под люстрацию.

В свою очередь представитель президента Украины в парламенте Стефанчук отметил, что прежде чем делать заключения, соответствующий законопроект должен быть внесен в Верховную Раду и принят.

"В случае поддержки (закона – ИФ) у нас будет абсолютное выполнение всех норм и положений действующего законодательства… В случае поддержки Верховной Радой этого закона, он будет распространяться на всех лиц, не зависимо от того, в какой команде они находятся. А это уже вопрос к Верховной Раде – будет ли принят этот закон", - заявил Стефанчук.