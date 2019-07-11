Политика

16:54 11.07.2019

"Оппозиционная платформа – За жизнь" ждет от Зеленского переговоров с Путиным о мире

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"Оппозиционная платформа – За жизнь" ждет от Зеленского переговоров с Путиным о мире

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" ждет от президента Украины Владимира Зеленского проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам мира и освобождения пленных.

"Согласно соцопросам, 70% украинцев убеждены, что ради достижения мира, освобождения наших граждан, удерживаемых в Российской Федерации, президент Украины Владимир Зеленский обязан выполнить волю граждан ‒ проявить инициативу и вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Мы требуем, чтобы президент Зеленский выполнил волю украинских граждан", - говорится в обращении партии, размещенном на ее сайте.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" считают, что "именно переговоры, именно гуманитарный диалог во всех сферах станет отправной точкой в восстановлении украинско-российских отношений".

Теги: #зеленский #выборы #путин #опзж
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