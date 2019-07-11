Политика

16:29 11.07.2019

Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского формата" после проведения парламентских выборов в Украине

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Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского формата" после проведения парламентских выборов в Украине

Москва никогда не отказывалась от расширения "нормандского формата" по урегулированию на юго-востоке Украины, однако о какой-то конкретике в вопросе нормализации ситуации на Донбассе можно будет говорить после парламентских выборов, заявил журналистам в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Мы не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата", - отметил Путин.

"Однако "нормандский формат" и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, и это очевидные вещи", - сказал президент.

"Однако о чем-либо можно будет говорить после проведения парламентских выборов (в Украине)", - отметил Путин.

Он также задался вопросом, как на предложение Зеленского отреагируют другие участники "нормандского формата".

"Например, госпожа Тереза Мэй, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно. Она вообще, согласна или нет?", - пояснил Путин.

"Как американская администрация отреагирует, мы не знаем, как отреагирует Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", - продолжил президент.

Вместе с тем он снова подчеркнул, что Россия "никогда не отказывалась от контактов, если они идут на пользу".

При этом предложение расширить формат Путин назвал интересным

"Это тоже может быть интересно", - сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице Офиса президента в Фейсбуке.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

Теги: #нормандский_формат #выборы #путин
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