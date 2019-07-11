Политика

14:20 11.07.2019

46 нардепов подписали текст представления в КС о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии для боевиков - Сыроид

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46 нардепов подписали текст представления в КС о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии для боевиков - Сыроид

 Уже 46 народных депутатов поставили свои подписи под текстом конституционного представления в Конституционный суд Украины относительно несоответствия Основному закону законов об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО и амнистии для боевиков.

"46 подписей уже собрано", - сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид в четверг на своей странице в Фейсбуке.

Она разместила фотокопию представления в КС.

Согласно тексту документа, народные депутаты просят признать не соответствующими Конституции (неконституционными) законы Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№1680-VII от 16.09.2014), "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2167-VIII от 06.10.2017), а также закон Украины "О недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" от 16.09.2014 года.

Теги: #конституционный_суд #сыроид #депутаты
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