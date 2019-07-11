Политика

14:08 11.07.2019

Кличко назвал предложение Зеленского о разделении полномочий мэра и главы КГГА лишением Киева местного самоуправления и предложил досрочные выборы

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Кличко назвал предложение Зеленского о разделении полномочий мэра и главы КГГА лишением Киева местного самоуправления и предложил досрочные выборы

Разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской администрации - это лишение столицы местного самоуправления, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет", - сказал Кличко в видеокомментарии, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет предназначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств", - отметил мэр украинской столицы.

По его словам, такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе, и в связи с этим предложил провести в столице Украины местные досрочные выборы.

"И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", - сказал Кличко.

Теги: #киев #кгга #кличко #кадры
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