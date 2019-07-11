Неизвестные пытались сорвать встречу нардепа Святаша с избирателями, полиция открыла уголовное производство

Полиция начала расследование конфликта, который произошел в среду вечером во время встречи с избирателями в Харькове народного депутата Дмитрия Святаша (депутатская группа "Партия "Видродження"), баллотирующегося на выборах в Верховную Раду от "Оппозиционной платформы - За життя".

"Предварительно установлено, что во время проведения встречи с избирателями группа неизвестных мужчин пыталась сорвать мероприятие. В результате конфликта народному депутату были причинены телесные повреждения в виде ушиба руки. По данному факту следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о конфликте была опубликована в среду вечером на странице "Фрайкор резерв" в Faceboоk.

"Неравнодушные патриоты напомнили Святашу и его титушкам, что харьковчане против сепаратизма и его адептов, а также, что им не место в Украине. Дмитрий быстро сориентировался, что охрана и правоохранители не защитят его от народного гнева, и показал очень замечательные результаты по легкой атлетике, быстро убегая и прячась в туалет обувном магазине. Надеемся, так же быстро он будет бежать из страны и больше никогда здесь не появится", - говорится в сообщении, опубликованном на странице.

Там также выложено видео, на котором видно, как молодые люди спортивного телосложения (большинство из них - с закрытыми лицами) после небольшой стычки с использованием газовых баллончиков, выкрикивая "Святаш - сепар!" гонятся за человеком, которому удается спрятаться от них в обувном магазине.

Это уже второе нападение на Святаша с начала июля. Предыдущее произошло 3 июля. Группа неизвестных молодых людей забросала яйцами и пакетами с зеленкой Святаша, когда он выходил после эфира на UA:Харьков. По словам нардепа, среди нападавших был его конкурент по выборам, кандидат в народные депутаты Константин Немичев ("Национальный корпус").

По этому факту полиция начала уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.