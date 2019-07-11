Политика

11:38 11.07.2019

Зеленскому доверяют 65% украинцев – опрос "Рейтинга"

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Зеленскому доверяют 65% украинцев – опрос "Рейтинга"

 Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди населения страны составляет 65%, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" (6-10 июля).

Согласно обнародованным в четверг результатам, Зеленскому полностью доверяют 37% респондентов, скорее доверяют – 28%

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук (суммарно 25%), лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (24%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (23%).

Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко в целом доверяют 22% респондентов, сопредседателю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко также 22%, лидеру партии "Украинская стратегия" Владимиру Гройсману - 20%, лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко – также 20%.

Согласно данным, меньше всего доверяют респонденты лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко (14%) и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку (12%).

На западе Украины самый высокий уровень доверия у Зеленского и Вакарчука, в центре – у Зеленского, Гриценко, Тимошенко, Смешко и Гройсмана. На юге – у Зеленского и Бойко, на востоке – у Зеленского, Бойко, Разумкова и Медведчука.

Опрос проводился с 6 по 10 июля. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Теги: #выборы #зеленский #опрос #рейтинг
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