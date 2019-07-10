Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12-ти (с нынешних более 20-ти) с целью оптимизации работы правительства.

"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами. У меня есть четкое представление, какой должно быть взаимодействие (министерств)", - сказал он в эфире телеканала "Р-1" (Харьков), сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По мнению Гройсмана, увеличение количества министерств - это "потеря качества их работы".