Тимошенко пришла на эфир NewsOne, так как они отменили телемост с российским ТВ

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркивает важность защиты Украины на всех фронтах, в том числе на информационном.

"Я смогла прийти к вам только потому, что вы отменили прямой телемост, который, на мой взгляд, существенно ослабил бы Украину во время войны. Мы не можем такое делать. Когда идут открытые боевые действия, нам нужно думать о сильной Украине, о ее защите на всех фронтах, в том числе на информационном фронте. Поэтому хорошо, что вы отменили этот телемост", - сказала она в прямом эфире на телеканале NewsOne в начале программы.

Тимошенко также отметила, что она и "Батькивщина" всегда поддерживают свободу слова и осуждают ее притеснения.

Как сообщалось, на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.

10 июля собственник телеканала NewsOne Тарас Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве сказал: "Сегодня утром смотрел, что он (телемост) в пятницу состоится на российском телевидении".