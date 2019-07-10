Политика

19:43 10.07.2019

Заявления о подтверждении судом незаконности постановления Кабмина по ценам на газ для населения являются предвыборной манипуляцией - Гройсман

2 мин читать
Заявления о подтверждении судом незаконности постановления Кабмина по ценам на газ для населения являются предвыборной манипуляцией - Гройсман

Заявления о подтверждении судом незаконности постановления Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и проедприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), являются предвыборными манипуляциями, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Речь идет о решении (суда - ИФ), которое отменяет решение, которое уже несколько лет не является действующим вообще. Поэтому оно и было отменено. Я считаю, что это абсолютно предвыборная манипуляция, и мы знаем, кто стоит за этим, какой человек", - сказал Гройсман в Харькове в среду.

По его словам, решения суда не влечет за собой возмещение людям переплат за газ

"Это очередное обещание, которое никем не будет выполнено, потому что отменено решение, которое было не действующим. Это правда, все остальное фантазии... очередная ложь", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, в марте 2019 года Окружной административный суд Киева по иску лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация" признал противоправным и недействительным постановление правительства №315.

8 июля Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале IСТV сообщила, что Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил законность решения коллегии судей Окружного админсуда Киева. "Уже вторая, апелляционная инстанция признала, что тарифы были незаконные, необоснованные и безосновательные. Это значит, что мы с вами все эти последние годы, когда боролись против повышения цены на газ, были правы", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, поскольку суды доказали, что тарифы были подняты незаконно, а неправомерное правительственное постановление действовало два с половиной года, то люди имеют право на возмещение переплат. "К тому же, сейчас действует уже второе постановление Кабмина, согласно которому установлено еще большую цену на газ, и которая является так же незаконной и безосновательной", - отметила Тимошенко.

Теги: #газ #цены #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 10.07.2019
В течение недели правительство подготовит предложения о совмещении парада на День Независимости с дополнительными выплатами военным

В течение недели правительство подготовит предложения о совмещении парада на День Независимости с дополнительными выплатами военным

17:24 10.07.2019
Медведев полагает возможным обсуждение вопроса о создании газового консорциума после парламентских выборов в Украине

Медведев полагает возможным обсуждение вопроса о создании газового консорциума после парламентских выборов в Украине

16:56 10.07.2019
Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

16:53 10.07.2019
Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

16:23 10.07.2019
Премьер Молдовы в четверг посетит Украину, встретится с Зеленским

Премьер Молдовы в четверг посетит Украину, встретится с Зеленским

10:18 10.07.2019
Более трети украинцев не знают или не хотят отвечать, кого хотели бы видеть на посту премьера – опрос КМИС

Более трети украинцев не знают или не хотят отвечать, кого хотели бы видеть на посту премьера – опрос КМИС

08:03 09.07.2019
Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов

Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов

19:49 08.07.2019
Апелляция подтвердила незаконность постановления Кабмина по ценам на газ для населения

Апелляция подтвердила незаконность постановления Кабмина по ценам на газ для населения

18:42 08.07.2019
РФ и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции

РФ и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции

19:44 07.07.2019
Гройсман: Цена на газ для населения осенью подниматься не будет

Гройсман: Цена на газ для населения осенью подниматься не будет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин больше не планирует рассматривать вопросы по представлениям на увольнение глав ОГА – Гройсман

Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

Премьер Молдовы в четверг посетит Украину, встретится с Зеленским

Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и журналиста Вышинского в Украине – Песков

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств

Тимошенко пришла на эфир NewsOne, так как они отменили телемост с российским ТВ

Кабмин больше не планирует рассматривать вопросы по представлениям на увольнение глав ОГА – Гройсман

Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек роста для новой Украины

Тимошенко заявляет о необходимости увеличить доходы украинцев до уровня доходов поляков за пять лет

Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и журналиста Вышинского в Украине – Песков

Американцы считают Трампа сильным лидером, но сомневаются в его честности

Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна

Парубий призвал пройти маршем по Крещатику в День Независимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА