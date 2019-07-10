В течение недели правительство подготовит предложения о совмещении парада на День Независимости с дополнительными выплатами военным

Правительство планирует в течение недели подготовить для президента варианты, как можно направить на доплаты военным 300 млн грн, не отказываясь от проведения парада на День Независимости, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я предложил президенту, что мы подготовим варианты, каким образом и выплатить повышение, и провести парад, но с максимально оптимальными финансовыми расходами... Думаю, что в течение недели мы подготовим свои предложения", - сказал Гройсман журналистам в Харькове в среду.

Он отметил, что окончательное решение остается за президентом.

"Мы это предложим президенту. Президент, как Верховный главнокомандующий примет решение, но я считаю, что это дело (парад - ИФ) - для общества. Это не для чиновников, не для кого-то другого. Это для украинцев, для украинских воинов, для украинского общества, для украинского государства. Поэтому я бы хотел, чтобы парад состоялся", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил не проводить военный парад на День Независимости, а выделить 300 млн грн на премии украинским военным.