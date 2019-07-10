Политика

18:30 10.07.2019

Кабмин больше не планирует рассматривать вопросы по представлениям на увольнение глав ОГА – Гройсман

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Кабмин больше не планирует рассматривать вопросы по представлениям на увольнение глав ОГА – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство больше не планирует рассматривать вопросы, касающиеся представлений на увольнение глав областных государственных администраций (ОГА), назначенных при пятом президенте Петре Порошенко.

"Все кадровые вопросы на сегодняшний момент правительством и Офисом президента реализованы так, как мы планировали. Дополнительных каких-то решений по этому вопросу мы не планируем", – сказал Гройсман журналистам в Харькове в среду.

Как сообщалось, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все действующие главы ОГА должны быть заменены.

Впоследствии он уволил или отстранил от должности глав 15 облгосадминистраций. Позднее президент уволил еще несколько руководителей ОГА.

Теги: #гройсман #кадры #кабмин
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